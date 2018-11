Egy csók miatt magyarázkodik Eke Angéla, Puskás Peti barátnője

Sokan meglepődtek, mikor a Csak show és más semmi végén csókolózott a színpadon Baronits Gábor és Eke Angéla – a színésznő magyarázatot adott a jelenetre.

Eke Angélának köztudottan van párja, Puskás Peti barátnőjeként ismerik sokan, ezért is volt meglepő, mikor a TV2 péntek esti műsorában csókolózott a színpadon Baronits Gáborral. A jelenet miatt több üzenetet is kapott, ezekre egy posztban reagált.