Több hónap után visszatért, friss családi fotót posztolt Caramel felesége

Caramel és felesége áprilisban hozták nyilvánosságra közösségi oldalaikon, hogy hároméves kislányuk, Szofi leukémiás. Rengetegkedves üzenetet kaptak, de még ebben a helyzetben is voltak, akik mocskolódtak, ezért Molnár-Szilágyi Szilvi úgy döntött, eltűnik a közösségi oldalakról - több hónapnyi kihagyás után most visszatért, és friss családi fotókat is mutatott.