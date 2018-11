Dán és német színészeket, spanyol és izraeli sorozatokat díjaztak

46. alkalommal osztották ki az International Emmy Awardsot, vagyis a nemzetközi Emmy-díjakat, amelyekkel a nem amerikai tévés produkciókat ismerik el.

November 19-én New Yorkban adták át az International Emmy Awards elismeréseit, a legjobb drámai sorozat díját a spanyol La Casa de Papel kapta, amely egy nagyszabású – 2,4 milliárd eurós – bankrablás történetét meséli el.

A legjobb vígjátéksorozatnak az izraeli Nebsu bizonyult – ebben egy etióp fiú házasodik be egy izraeli zsidó családba –, a tévéfilmek és minisorozatok kategóriájában pedig a brit Man in an Orange Shirt nyert, amely különböző generációk szerelmi történeteit meséli el, a negyvenes években, illetve napjainkban játszódik.

A legjobb színész díját a dán Lars Mikkelsen (Herrens Veje), a legjobb színésznőét pedig a német Anna Schudt (Ein Schnupfen hätte auch gereicht) kapta. A jelöltek és nyertesek teljes listáját itt találja.