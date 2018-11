Koholák Alexa és a titokzatos nő: mindent tisztáznak

A Csak show és más semmi szereplője szerint a férje csak az övé.

Koholák Alexa nem érti, miért furcsállják az emberek, hogy egy nő is együtt lakik vele és férjével, sőt, fel is vette a férj vezetéknevét. Ez spekulációkra ad okot a celebvilág dolgai iránt érdeklődők körében, de a volt modell most tisztázta, pontosan milyen is a kapcsolat a nő és férje között.