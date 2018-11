Kórházba kellett szállítani A legbátrabb páros játékosát

Kórházba kellett vinni Szögeczki Ágit, a forgatáson egy kellék okozott balesetet.

Szögeczki Ágira az egyik feladat során ráesett egy hordágy, amelybe egy több mint nyolcvankilós baba volt beszíjazva. A kellék annyira megütötte, hogy a helyszíni orvosi stáb is megijedt. A bal oldalát fájlalta, így bordatörésre gyanakodtak, vagy hogy akár belső sérüléseket is szenvedhetett, amellyel nem folytathatja A legbátrabb párost. A Blikk szerint azonnal kórházba vitték, ám még ott sem nyugodhatott meg, a helyi orvosok CT-vizsgálatot rendeltek el.

"Amikor rám esett a hordágy, mély, szúró fájdalmat éreztem, egy pillanatig azt hittem, nem tudok felállni. Aztán mégis sikerült. Fájt az oldalam, de nem voltam a halálomon. Akkor ijedtem meg igazán először, amikor a mentőben elkezdett zsibbadni a lábam. Végigfutott a lelki szemeim előtt, hogy nem szabad, hogy baj legyen, hiszen nekem felelősségem van, fel kell nevelnem a kisfiam" - mondta.

"Engem annyira fűtött a versenyszellem, hogy sokáig fel sem fogtam igazán, hogy akár súlyos is lehet a sérülésem. Aztán, amikor a kórházból átvittek egy jobban felszereltbe, felvetődött bennem is, hogy ideje talán aggódni. Nekem nagyon fontos volt ez a műsor, mert meg akartam mutatni magamnak, Ferinek és a nézőknek is, hogy nem egy hisztis, cirkuszolós nő vagyok, hanem egy igazán kemény csaj. Ám, ha fel kell adni, akkor erre nincs lehetőség - ez a gondolat cikázott az agyamban végig" - tette hozzá.

Hogy a páros feladja-e a sérülés miatt a versenyt, a kedd esti adásból derül ki.