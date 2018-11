Köztük van a jövő sztárja: 10 friss arc a tévéből

Az ismerős színészek mellett rengeteg új vagy kevéssé ismert arc is megjelent mostanában a tévében, akire érdemes lesz a jövőben is odafigyelni. Az év horrorsorozata és az Éles tárgyak is szolgált izgalmas szereplőkkel, de Jim Carrey sorozatbeli fiára vagy az új tiniboszorkányra is egyből felkaptuk a fejünket. Íme, tíz friss tehetség a tévéből, akitől kíváncsian várjuk a következő dobást.

Victoria Pedretti (The Haunting of Hill House)

Amikor bekerült az év horrorsorozatának tartott The Haunting of Hill House-ba, a 23 éves színésznőnek kevesebb munka – csupán két rövidfilm – volt a háta mögött, mint 7 éves kolléganőjének, Violet McGraw-nak, aki ugyanannak a karakternek a gyerekkori verzióját játssza. Pedretti ezzel együtt remekül hozta a traumatizált, érzelmileg igen labilis nőt, alakítása semmivel nem maradt el a jóval rutinosabb Carla Guginóétól vagy Timothy Huttonétól.

Jövőre Quentin Tarantino új filmjében, a Volt egyszer egy Hollywood-ban láthatjuk, várhatóan szép karriernek néz elébe.

Cole Allen (Most nevess!)

A 12 éves srác a Professor Isle's Laboratory című szériában mutatkozott be két éve, majd beválogatták Jim Carrey új sorozatába, a magyarul Most nevess! címet kapott Kidding-be – ahol már olyanokkal játszhatott együtt, mint Judy Greer, Justin Kirk, az Oscar-jelölt Frank Langella vagy a kétszeres Oscar-jelölt Catherine Keener.

Allennek ráadásul egyszerre két szerepet is el kellett játszania, hisz a történet szerint meghalt az ikertestvére, aki a visszaemlékezésekben azért meg-megjelenik. A stílusa néha bicskanyitogató, az arcát is tenyérbemászónak tarthatják sokan, de szó nélkül nehéz elmenni mellette.

Sonya Cassidy (Lodge 49)

A Thomas Pynchon regénye, A 49-es tétel kiáltása által ihletett Lodge 49-ben hemzsegnek a fura figurák, akik aligha válnak hollywoodi sztárokká, ellenben remek karakterszínészek lehetnek. A brit Cassidy még simán kerülhet azonban a címlapokra is, a sorozattal talán az amerikai karrierje is beindul, miután olyan brit produkciókban láthattuk hosszabban, mint a Vera, az Olümposz vagy a Humans.

Diona Reasonover (NCIS)

A Séróból című sorozatban már több epizódban számítottak rá, azon kívül viszont csak vendégszerepekben jelent meg például Az élet csajos oldalá-ban vagy a Transparent-ben. Idén eljött a nagy kiugrási lehetőség, bevették ugyanis a még mindig roppant népszerű NCIS-be – igaz, nincs könnyű dolga, hisz a karaktere pont a közönségkedvenc, Pauley Perrette távozása után került előtérbe.

Brandon Michael Hall (God Friended Me)

A színész a Search Party című rétegsorozat és a hamar elkaszált The Mayor után újabb produkcióban mutatta meg magát, a már jobb nézettséggel futó God Friended Me-ben egy harcos ateistát játszik, akit egy közösségi oldalon egyszer csak Isten is megjelöl ismerősként. Hallt még idén láthatjuk a mozikban is, a The Airport Run-ban egy börtönből frissen szabadult férfit játszik, akinek választania kell a bűnös és a tisztességes élet között.

