Erős nők formálják az életet a Marson

A National Geographicon jelenleg a második évadja megy a Mars – Utunk a vörös bolygóra című sorozatnak, amely azt mutatja be, hogy milyen életük lesz az első telepeseknek a Marson. Minden, ami a szériában történik, megtörténhet majd a valóságban is – mondta a produkció alapjául szolgáló könyv szerzője, Stephen Petranek egy londoni kerekasztal-beszélgetésen, ahol öt szereplő – Clémentine Poidatz, Akbar Kurtha, Anamaria Marinca, Cosima Shaw és Gunnar Cauthery – is megszólalt.

A Mars-hoz színes, nemzetközi színészgárdát szedett össze a National Geographic, fontos szerepet játszik például a történetben a francia Clémentine Poidatz (mint Amelie Durand) és az indiai származású Akbar Kurtha (mint dr. Jay Johar).

Mindketten hálásak voltak a lehetőségért: az először Javier szerepére pályázó Kurtha örült, hogy végre nem a vallási fanatizmusról kellett forgatnia, Poidatz pedig azt mondta, Franciaországban jóformán csak komédiákat, legfeljebb romantikus drámákat készítenek, végre más műfajban is megmutathatta magát. A Mars előtt viszont még csak angolul sem játszott soha, így „halálra volt rémülve" a forgatás elején.

Számára adódott más kihívás is, hiszen a történet szerint teherbe esett, ezt is meg kellett valahogy jeleníteni. „Az elején még nem kaptam műhasat, annyi volt csak a trükköm, hogy rengeteg vizet ittam, hogy a hasam nagyobbnak látszódjon. Folyton vécére jártam, de így is tudtam imitálni egy körülbelül négyhónapos terhességet, ráadásul éreztem is, hogy valami történik a testemmel" – mesélte.

Poidatz amúgy is megváltozott a sorozat hatására, erről ezt mondta: „A Mars sok dolgot megváltoztatott bennem, nem hittem például, hogy kíváncsi típus vagyok, de rájöttem, hogy szeretnék utazni, felfedezni. Rengeteget tanultam az űrről is, még az első évad idején részt vettünk egy tíznapos űrtáborban, ahol dolgozatot is írtunk. Külön öröm volt számomra, hogy a felkészítő tanárunk Mae Jemison volt, az első fekete nő, aki járt az űrben" – mesélte.

Kivételes volt a magyar csapat

A színésznő már az első szezon idején örömmel olvasta, hogy milyen sok erős női karakter van a történetben – beleértve Amelie-t is –, és nem volt ezzel másként a román Anamaria Marinca és a Berlinben nevelkedett Cosima Shaw sem, akik Marta Kament, illetve Leslie Richardsont játsszák a sorozatban.

Ők ketten Magyarországról, az itteni munkakörnyezetről is áradoztak egy sort: „Nagyon élveztem a forgatást, már egy korábbi produkció, a Maigret és a kicsi Albert miatt is sok időt töltöttem Budapesten, pár nap múlva megyek oda vakációzni is. Közel van Romániához, és csodálatos város. Az ottani csapat kivételes volt, jól felszereltek a stúdiók is, szakmailag abszolút biztonságban éreztem magam" – lelkendezett Marinca.

Azt is elárulták, hogy mi lenne az a három dolog, amit mindenképp magukkal vinnének egy marsi utazásra, bár Shaw nem igazán kötődik a tárgyakhoz, fél attól a hatástól, amit gyakorolnának rá. Ezzel együtt magával vinné az első lemezt, amelyet már magának vett – ez volt Chi Coltrane-től a Let It Ride –, egy ruhadarabot az édesanyjától és egy kényelmes párnát.

Érdekes módon Marinca is hasonló dolgokat említett, mindenképp szüksége lenne neki is valami zenére és egy jó párnára, családi ereklyeként pedig azt a gyűrűt vinné, amelyet a beszélgetés közben is viselt, egyébként a nagyanyja hagyta rá.

Amit látunk, az mind megtörténhet

A Mike Glennt alakító Gunnar Cautheryt jobban izgatja, hogy milyen lesz az élet a Marson, mennyiben fog különbözni a földitől – főleg, hogy a kolónia az elején abszolút hierarchikus módon, kvázi munkahelyként működik, alá-fölérendelt viszonyok uralkodnak. Mike egyébként egy ponton meg is kérdőjelezi a parancsnoka döntéseit, Cauthery szerint érdekes lesz megfigyelni, hogy mi történik vele, hogyan kezelik a lázadását, hisz a Marson még nem alakult ki az igazságszolgáltatás rendszere.

A szériát ihlető könyv, az Életünk a Marson (How We'll Live on Mars) szerzője, Stephen Petranek elmondta, minden, ami a sorozatban történik, megtörténhet a valóságban is, a túlélési trükkök és a halálnemek is hitelesek. Persze így is vannak benne feltételezések: például arra alapoztak, hogy a Marson találnak majd vizet, ami vagy megtörténik, vagy nem.

Petranek egyébként viszonylag optimista a Föld jövőjét illetően, szerinte új technológiák segítségével sok problémát meg lehet majd oldani, például azon is dolgoznak már, hogy a szén-dioxidot hogyan lehetne kivonni a légkörből. Ezzel együtt fontosnak tartja, hogy minél több embert küldjünk a Marsra, hisz hatvan űrhajós mindjárt tízszer annyi feladatot tud elvégezni, mint hat. És hogy találnak-e ott életet? Talán nemsokára kiderül.

A Mars – Utunk a vörös bolygóra második évadjáról itt írtunk bővebben, a két főszereplővel, Jihae-vel és Jeff Hephnerrel készített interjúnkat itt találja. A sorozat vasárnaponként 22 órától látható a National Geographicon.