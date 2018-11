Feltámasztják a Meghökkentő meséket

Dolgoznak a Meghökkentő mesék feltámasztásán, újabb feldolgozások készülhetnek Roald Dahl történeteiből.

Levágott ujjakkal és kitömött albérlőkkel lehet tele megint a képernyő, a The Ink Factory ugyanis a Roald Dahl örökségét gondozó Roald Dahl Story Companyval közösen dolgozik a Meghökkentő mesék újabb tévés változatán – tudta meg a Deadline.

A mostani verzió nem egy az egyben a 1979 és 1988 között futott sorozatot másolná: más sztorikat is kiemelne Dahl írásai közül, illetve születhetnek újabb történetek is, többek között Claire Wilson (The Little Drummer Girl), Tom Basden (Plebs) és az újonc Ella Hickson tollából.

Az egyelőre nincs meg, hogy melyik tévécsatorna adná le a végeredményt, de bizonyára nem lesz nehéz partnert találni. Ha már nem emlékszik, hogy milyen volt a klasszikus széria, itt talál róla egy videókkal bőven kitömött cikket.