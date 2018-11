Halála után felajánlja a szerveit Balázs Klári

Az énekesnő úgy döntött, halála után felajánlja egészséges szerveit.

Balázs Klári a döntést a férjével közösen hozta meg, akivel gyakran segítenek a rászorulókon. "Úgy érzem, nagyon nemes döntés, ha az ember felajánlja a szerveit, miután neki már nincs szüksége rájuk. Ha úgy hozza a sors, hogy hirtelen kell távoznunk, a szerveink viszont egészségesek, több embernek is meg tudjuk menteni az életét. Ha pedig ezzel segíthetek, én is megteszem" - mondta a hot!-nak.