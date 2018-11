Kamarás Iván: Nem akartam beszólogató, intrikus figura lenni

A Korhatáros szerelem című sorozatról mesélt: nem akart negatív apafigurát játszani, aki eltűnik, felbukkan, széttúrja a családi békét, majd eltűnik újfent, így örül neki, hogy komplexebb karaktert írtak neki.

Kamarás a Korhatáros szerelem mindkét évadjában szerepelt, Kovács Patrícia karakterének gyermekeinek apja, aki vissza akarja szerezni valahogy korábbi életét. „Az első évadban kiismerhetetlenek voltak a karakter szándékai. Megpróbáltam életet csempészni bele, hús-vér figurává tenni, hogy ne csak egy beszólogató, intrikus figura legyen, aki felrúgja a családi életet, majd otthagy mindenkit. Személyiségfejlődésen megy keresztül, erre az évre még nagyobb szerepívet írtak nekem. Ennek persze örültem, több lehetőségem van egy emberi figura megrajzolására" - mesélte.

Önálló estje lesz az Orfeumban, Egy fess pesti este címmel, sok a munkája. Most egy vacsorával összekötött fellépésre készül, ahol olyan régi magyar slágereket ad elő zenekari kísérettel, mint a Villa Negra, a Meseautó, a Kicsit szomorkás a hangulatom. „Szerencsés helyzetben vagyok, jó időket élünk, az éneklés pedig fontos része az életemnek. Nem szerepet játszom, picit önmagamat tudom bemutatni. A régi filmek mosolyt csalnak az emberek arcára, ezeket méltó módon nem is lehet feldolgozni. Mindig szerettem a régi korok eleganciáját. Mindig is gyűjtöttem az idősebb kollégák tárgyait, a szakma rajongott megszállottja vagyok. Én a fekete-fehér filmeket és fotókat is szeretem" – mondta a Fem3 Caféban, bemutatva egy pár cipőt, amelyet anno Bárdi Györgytől kapott, de előtte Jávor Pálé volt.

A film, sorozat és a színházi munka közti különbségek is szóba kerültek. „A színházat imádom, ott nőttem fel, és szerencsés vagyok, hogy ilyen esteket csinálok. Az egyszeri és megismételhetetlen, miközben lehet a közönséggel kommunikálni. Ők a koncertek szerves részei, miközben nem kell szerepet játszanom. A filmezésben pedig az a jó, hogy egyszer elég jól megcsinálni, a vágó meg azt rakja be" – viccelődött.