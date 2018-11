Meghalt Wayne Maunder színész, a hatvanas évek tévésztárja.

80 évesen meghalt Wayne Maunder, Kanadában született amerikai színész: régóta problémák voltak a szívével, de egyébként váratlan volt a halála.

Maunder a hatvanas években volt igazi sztár, 1967-ben egy rövid életű sorozat, a Custer címszerepében tűnt fel, majd a következő évben a Lancer című westernsorozatban szintén főszerepben láthattuk – itt már két évadban, több mint 50 epizódban játszott.

A Chase című sorozatban láthattuk még hosszabban, illetve a The Seven Minutes című filmből is emlékezhetünk rá – emellett olyan szériákban vendégszerepelt, mint a Kung Fu, a San Francisco utcáin vagy a Barnaby Jones.

Figuráját, leghíresebb szerepét Quentin Tarantino új filmje, a Volt egyszer egy Hollywood is megidézi majd, ott Luke Perry játszik egy Scott Lancer nevű karaktert.