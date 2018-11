Semmiképp ne hívják Pintér Tibort, ha épp naplementében vágtázik

Hamisítatlan Tenya-miniinterjút adott a színművész, volt benne pátosz, esőcsepp, amely tengerré lesz, lovas vágta a naplementében, tinilány és gitár.

„Kezdenek szeretni a tévézők. Nekem nem tetszett a Zámbó Jimmy-előadásom, de a barátaimnak igen” – mesélte a FEM3 stúdiójában Pintér a Sztárban sztár show-ban látott előadásáról, de előtte előkapta a gitárját, és elénekelt részleteket a Valaki mondja meg című LGT-dalból, noha a műsorvezetők épp kérdezni akarták volna.

Kaszát kell alakítania most vasárnap a Sztárban sztárban. „Kasza Tibiről annyit, hogy adott tanácsokat, és nagyon jókat. Állandóan mosolyogva kell énekelnem, és nincs Kasza terpesz nélkül. Azt is mesélte, hogy négy gesztusa van, és mind nagyon jó! Lajtai Kati is részt vesz a produkcióban” – újságolta.

A bulvárlapok szerint szakítása óta ostromolják a tinédzser lányok, nos, a lovas dalnok szerint ezt nem egészen pontos megfogalmazás. „Az úgy van, hogy egy újságíró váratlanul felhív, reggel, vagy amikor épp lovon ülök, és vágtázok a naplementébe. Megkérdi, hogy támadnak-e a tinédzser csajok, én meg azt mondom, hogy persze... Tényleg vannak 18 éves lányrajongók, de erre nem vagyok olyan büszke” – mondta a témáról.

Pintér később arról elmélkedett, hogy olyan nem nagyon van, hogy a karrierje és a magánélete is egyszerre legyen sínen. Mint mondta némi pátosszal, egy esőcsepp akár tengerré is lehet, és hisz abban, hogy megkapja az élettől a gyönyörűségeket.

Lajtai Kati, szegény, ott ült a stúdióban, de nem nagyon kapott szót Tenya mellett. „Remélem, nem saját magam árnyéka leszek, de nem önmagam adom, hanem valakit a múltból” – jegyezte meg, vasárnap ő is felbukkan a TV2-es show színpadán.