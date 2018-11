Nálunk csak két évad ment le a Big Brother-ből, Nagy-Britanniában viszont november elején már a tizenkilencedik szezon ért véget – ami egyben az utolsó is volt, úgy tűnik. Már szeptemberben bejelentették, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó etap, de akkor hivatalosan még nem döntöttek a műsor sorsáról: csak most derült ki egy légifelvételről, hogy elkezdték bontani az Elstree Studios területén lévő Big Brother-házat, oda már biztosan nem költözik be senki.