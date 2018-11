Durva, sötét sorozat jön Németországból

A Netflix a Dark meglepő sikere után újabb német sorozatot fogadott be, december 21-től lesz látható a hatrészes Parfum. A történetet Patrick Süskind ismert regénye, A parfüm ihlette, de nem olyan direkt adaptáció lesz, mint a 2006-os film: jóformán csak az alapötlet maradt meg, hogy valaki emberi testeket használ fel parfüm készítéséhez – de a történet napjainkban játszódik, a sorozatgyilkos(ok) után nyomozó nőt A felolvasó-ban is látott Friederike Becht alakítja. Mutatjuk az előzetest is, nézzen bele, hogy mire számíthat!