Pénzmosásért ítélték el a tévésztárt

Felfüggesztett börtönt kapott Mike Hassini realitysztár, miután elismerte, hogy pénzmosásban vett részt.

A The Only Way Is Essex című realitysorozatból ismert Mike Hassini elismerte a bíróság előtt, hogy két cég számára is végzett pénzmosást, a vallomással pedig elkerülte az azonnali börtönbüntetést: 15 hónap börtönt kapott, amit 18 hónapra felfüggesztettek.

Hassini nem egyedül dolgozott, az ügyben összesen 12 embert ítéltek el. A két, azóta már megszüntetett cég, a Bridgewater Associates és az RSD Assets hamis befektetési lehetőségeket kínált az embereknek, így csalta ki a pénzüket.