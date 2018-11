Állandó fájdalom kínozza Kulcsár Edinát

Az egykori szépségkirálynő a foga miatt szenved, fájdalomcsillapítót kisbabája szoptatása miatt nem szedhet.

"Évekkel ezelőtt, amikor nem volt elég pénzünk fogorvosra, az SZTK-ba jártunk. Nem szabadna értékelnem senki munkáját, de most, hogy szinte egy ép fogam sincs, nem tehetek mást" - mesélte a modell a Ripostnak.

"Szinte az összes fogam gyökérkezelve volt, ám kiderült, hogy rosszul. Volt, amelyik csak félig lett kiidegelve, sőt olyan is, amelyik tovább romlott a gyökér irányába, mert nem tömték be rendesen, a lényeg az, hogy jelenleg két olyan fogam van, amit biztosan ki kell húzni, de egy harmadikkal is komoly probléma van. Bízom benne, hogy azt meg tudja menteni a mostani doktornőm, aki egy kiváló szakember" - részletezte a lapnak.