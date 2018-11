Kim Kardashian drogos élményeiről, szexvideójáról mesélt

Kim Kardashian elárulta, hogy az első esküvőjén és híres szexvideója forgatásakor is ecstasy hatása alatt állt.

A Kardashian család mindennapjait bemutató realitysorozat, a Keeping Up with the Kardashians legutóbbi adásában szóba került Kim Kardashian vad korszaka, féltestvére, Kendall Jenner elképedve hallgatta drogos sztorijait.

"Ecstasyt vettem be, és megházasodtam. Aztán még egyszer bevettem, és megcsináltam a szexvideót. Minden rossz megtörténhetett" – mondta, jelezve, hogy az első, Damon Thomasszal való esküvőjén végig a szer hatása alatt volt.

Kardashian arra is felhívta a figyelmet, hogy a híressé vált szexvideóján végig remeg az állkapcsa a drog miatt, illetve elmesélt egy olyan sztorit is, amikor Paris Hiltonnal reggel hétig partiztak Ibizán, majd összekötött tutajokon aludtak az óceánon.

A celeb hozzátette, hogy volt egy vad korszaka, de mára már lenyugodott – viszont még ma is képes őrült dolgokra.