93 évesen meghalt George A. Cooper, aki 1946 és 1995 között összesen 183 filmben és sorozatban szerepelt.

Hazájában, Nagy-Britanniában a legtöbben talán a Grange Hill című gyerekműsorból ismerték, ahol több mint 100 epizódban játszott, de a britek népszerű szappanoperájában, a Coronation Street-ben is megfordult a hatvanas évek második felében.

Olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a Doctor Who, a The Avengers, a Sherlock Holmes, Az Angyal kalandjai, a Wonder Woman vagy a Taggart felügyelő, utoljára a Baleseti sebészet egyik epizódjában láthattuk.