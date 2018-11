31 évesen meghalt az internetes sztár

31 évesen meghalt az interneten Young Busco néven tevékenykedő Brandon Moore, akinek legalább egy híres mémet köszönhetünk.

31 éves korában meghalt a Young Buscóként ismert Brandon Moore, amit az édesanyja is megerősített a Facebookon – a halál okát azonban nem közölte, egyelőre nem tudni, mi történt pontosan a férfival.

Young Busco 2015-ben tűnt fel a neten egy videóval, amelyet az egyik haverja letartóztatásáról készített. Miközben filmezett, a rendőrt vegzálta, azt kiabálta, csak egyetlen kérdése lenne hozzá, majd a bakancsára közelített, és megkérdezte, hogy mik azok:

Ez a "What are those?" aztán elterjedt az Egyesült Államokban, volt kamasz, aki Michael Jordannek szegezte a kérdést egy iskolai táborban, de szállóigeként a Fekete Párduc című filmbe is bekerült: