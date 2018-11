Kijött a 65 év ikonikus szépségei című Playboy-különkiadás, amely a szerkesztők szerint a legszebb nők fotósorozataiból szemezget. Pamela Anderson, Kim Basinger, Cindy Crawford és a többiek mellett ott vannak a magyarok is: Zalatnay Cini legendás fotósorozata, Gregor Bernadett és Bódi Sylvi képei is benne vannak. Valahogy Kelemen Anna is belekerült, erre utal legutóbbi Instagram-posztja, amelyben ezt a tényt lelkesen, és persze anyaszült meztelenül ünnepli.