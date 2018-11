Egy döglött, büdös csótánnyal a fülében élt a műsorvezető

A brit Celeb vagyok, ments ki innen! kísérőműsorának vezetője, Joe Swash kénytelen volt két napig egy csótánnyal a fülében élni, miután az állatot nem tudták azonnal kiszedni az orvosok.

Mint arról beszámoltunk, a brit Celeb vagyok, ments ki innen! kísérőműsorát vezető Joe Swash az ausztráliai forgatáson azért került kórházba, mert egy csótány bemászott a hallójáratába.

Az ügyeletes orvos egy specialistához küldte, így Swash még a másnap esti adásban is arról mesélt, hogy a csótány még mindig a fülében van, már szaga is van – amit persze a többiekkel is ellenőriztetett.

Nos, az állatot végül két nap után sikerült kiszedni, Swash legújabb Instagram-posztja már erről tanúskodik: