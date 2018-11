Kourtney Kardashian szexi meztelen fotókkal lepte meg a rajongóit, miután cáfolta a terhességéről szóló pletykákat. "Kimondottan kellemesen érzem magam a bőrömben, és azt is fontosnak tartom, hogy pozitív képet sugározzunk a testünkről" – mondta a GQ magazinnak, ahová a képek készültek. Egy kis ízelítőt maga Kardashian is kitett az Instagram-oldalára, két posztját mutatjuk alább – a teljes, merészebb fotókat is tartalmazó sorozatot a GQ oldalán tudja megnézni.