Összecsinálta magát a színpadon, a közönségnek is jutott belőle

Gusztustalan sztorit mesélt el a brit Celeb vagyok, ments ki innen! egyik versenyzője, John Barrowman.

A színészként és énekesként is ismert John Barrowman jelenleg az I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!-ben látható, itt mesélte el egyik társának, Emily Atacknak, hogy egy előadáson belül kétszer is összecsinálta magát a színpadon.

Az nem derült ki, hogy színházban vagy koncertteremben történt az eset, mindenesetre a közönségnek is jutott abból, ami Barrowman nadrágjába került: pont rúgott egyet a levegőbe, akkor repült ki az anyag.

A helyzet kínosságát fokozta, hogy a férfi fehér nadrágban volt, így nem csak az első sorban ülők láthatták, érezhették, hogy mi történt. Egyébként egy kollégája babrált ki vele, az előadás előtt hashajtót tett az italába.