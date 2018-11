Luke Skywalker, Leia hercegnő, Han Solo és a többi régi ismerős hamarosan egy új rajzfilmsorozatban, a Star Wars: Galaxy of Adventures-ben tér vissza. A Star Wars Kids honlapján és YouTube-csatornáján megjelenő széria a Csillagok háborúja történetét meséli el, célja, hogy a legújabb generáció is megismerje a jó 40 éves klasszikust. Pár kép után mutatjuk az előzetest is, nézzen bele, hogy mire számíthat!