Perel Whitney Houston volt férje

Whitney Houston volt férje, Bobby Brown a bírósághoz fordult, miután megjelent egy dokumentumfilm az énekesnőről.

Bobby Brown beperelte a Showtime-ot és a BBC-t egy Whitney Houstonról szóló dokumentumfilm, a Can I Be Me? miatt, mert a hozzájárulása nélkül szerepeltették a produkcióban.

A filmben nagyjából tizenöt éves jelenetek láthatók a Being Bobby Brown című realitysorozatból, amelynek gyártója, a B2 Entertainment már megszűnt, így ők sem járulhattak hozzá a képsorok újbóli megjelenéséhez. Brown 2 millió dollárt, nagyjából 575 millió forint kártérítést követel.

Houstonnal egyébként 2007-ben váltak el, az énekesnő 2012-ben, közös lányuk, Bobbi Kristina Brown pedig három évvel később hunyt el.