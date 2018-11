Sebestyén Balázs visszavágott Tibi atyának

Durván kritizálta Tibi atya Sebestyén Balázst, de a műsorvezető nem hagyta magát, hosszú posztban vágott vissza.

Sebestyén Balázs élő adásban fakadt ki, miután arról értesült, hogy egy vadász lőhette ki azt a fokozottan védett európai szürke farkast, amelynek tetemére Nagyvisnyó mellett találtak rá. A műsorvezető jól odaszólt a vadászoknak: fegyverben, erőszakban hívő, kisebbségi komplexusos, péniszhosszabbító embereknek nevezte őket, akik Istent játszanak, közben alkoholisták.

Több reakció is érkezett, többek közt Tibi atya is hosszasan sorolta a műsorvezető meglátásaival szembeni érveket a közösségi oldalán. Sebestyén Balázs ezt nem hagyta szó nélkül, visszaszólt a fiktív papnak.

„Kedves Tibi atya! Nehéz dolog vitatkozni valakivel, aki nem is létezik. Vagy legalábbis arccal, valódi névvel nem vállalja magát! De belemegyek a játékba. Atyám! Úgy látszik, hogy a gyakori alkoholfogyasztás még az olyan fénylő intellektusú férfiak elméjét is megzavarja, mint amilyen te vagy. Mikor állítottam én, hogy a vadgazdálkodás szükségtelen hülyeség?

Jópárszor elmondtam, hogy tudom és értem, milyen jelentőséggel bír a vadászat a természet egyensúlya, épségének megőrzése szempontjából. És azt is elmondtam, hogy tisztelem azokat az embereket, akik az élővilág megóvására törekednek. Aminek része az állományszabályozás, vagyis az állatok leölése is. Ezek a kíváló vadászok együtt élnek az erdővel, ismerik minden zaját, neszét, állatát, tisztelik és becsülik a természetet, az állatokat” – kezdte a bejegyzést a rádiós.

Hosszan ecseteli véleményét, majd a végén odapirít még egyet Tibi atyának: „És ha már úgy döntöttél, kedves atyám, hogy az állatvilág és a normális vadászok helyett a részeges puskások védelmére kelsz, segítek: egyáltalán nem szorulnak a védelmedre.