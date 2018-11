Szívbetegsége miatt rendszeres vizsgálatokra szorul Sári Évi

A Sztárban sztár versenyzője veleszületett szívbetegséggel él, ennek ellenére nem mond le a sportról.

Sári Évinek volt olyan időszaka, amikor már-már fanatikusan űzte a sportolást, de rájött, hogy a pihenés is fontos a szervezetének, így visszavett a tempóból, illetve változatos, kiegyensúlyozott edzéstervet követ. A színésznő egyébként annak ellenére sportol, hogy gyermekkorában egy veleszületett szívbetegség miatt eltiltották az aktív mozgástól.

"Kiderült, hogy veleszületett szívbetegségem van, ezért eltiltottak a sportolástól. Nem múlt el a probléma, de rendszeresen járok vizsgálatokra, és szerencsére terhelhető vagyok, nem árt a mozgás, amit ki is használok" - mesélte a BEST magazinnak.

Sári Évi arról is mesélt, hogy igényes a külsejére, így a sportolás mellett rendszeresen jár arckezelésekre is - fontos számára, hogy formában tartsa a testét, mivel szeretne tetszeni önmagának és a párjának is.