Agyrázkódása lett Curtisnek a karambolban

Curtis vasárnap szenvedett balesetet, most először beszélt arról, hogy milyen állapotban van.

„Jelenleg is rossz a közérzetem, agyrázkódás gyanúja miatt émelygek, fáj a fejem és a mellkasom. A kórházban azt javasolták, feküdjek minél többet. Nyilván a Csak show és más semmi próbái miatt erre nincs sok lehetőségem, de az e heti Parno Graszt-produkcióba is beleteszem a maximumot, mivel a műsort és Horváth Évát sem szeretném cserben hagyni” – kezdte a Blikknek.

Curtis vasárnap délelőtt Újpesten szenvedett balesetet, az autót párja vezette. Állításuk szerint egy másik autó nem állt meg a stoptáblánál, nem adta meg nekik az elsőbbséget, így összeütköztek.

„A baleset helyszínét nem hagytam el, mivel nem volt rá okom, illetve Krisztikét sem érte semmilyen atrocitás. Be voltam kötve, így az ütközéskor a kinyílt légzsáknak ütődtem neki, illetve az repesztette be szélvédőt is” – mondta Curtis. A baleset következtében nemcsak a rapper sérült meg, hanem az autó is, a lap szerint kétmilliós lehet a kár.