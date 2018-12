Nem érdekelt senkit, ki vagyok! - Sztárok a rehabon

Rengetegszer halljuk különféle sztárokról, hogy elvonókúrára vagy más jellegű rehabilitációra vonultak, de ilyenkor elképzelünk magunk elé egy konkrét intézményt is? Luxuskörülmények között dőzsölnek, netán tömegszálláson, többszemélyes szobákban nyomorognak, ahogy a civilek? Erre is, arra is akad példa – lássuk, hogy Britney Spears, Mel Gibson vagy Ben Affleck miféle helyen próbált kijózanodni, Selena Gomez, Mariah Carey vagy Demi Moore hol kezeltette a lelki problémáit.

Selena Gomez

Nem egyszer járta meg a rehabot, 2016-ban egy Tennessee állambeli intézetben gyógyulgatott, akkor a Vogue-nak mesélt az élményeiről: „El nem tudják képzelni, hihetetlen volt már csak az is, hogy hat lánnyal voltam összezárva... igazi emberekkel, akik magasról tettek arra, hogy ki vagyok, hisz épp az életükért küzdöttek. Az egyik legkeményebb dolog volt, amit az életemben végigcsináltam, de egyben az egyik legjobb tapasztalat is" – mondta.

Pánikrohamai miatt idén februárban is kezelésre szorult, a Privé-Swiss nevű intézet azonban már feltehetően nagyobb luxust kínált a számára. A dialektikus viselkedésterápiára és művészetterápiára szakosodott intézményben a többi vendéggel együtt masszázst és szaunát is igénybe vehetett, csakúgy, mint különféle fitneszprogramokat, vagyis akár pilátesz- és jógaórákra is járhatott odabent.

Mel Gibson

A színész – Gomezzel ellentétben – nem volt összezárva senkivel, privát szobája volt a malibui Passagesben, amelynek szolgáltatásait többek között David Hasselhoff és Stephen Baldwin is igénybe vette már. A körülbelül 1500 négyzetméteres épületben egyszerre csupán 12 páciens tartózkodhat, akik mindegyikére négy ápoló/segítő jut, az idő eltöltését pedig többek között könyvtár és médiaszoba szolgálja.

Az intézményben a függőségre nem betegségként tekintenek, mármint tüneti kezelés helyett inkább a kiváltó okokkal próbálnak meg kezdeni valamit.

Ben Affleck

Szintén Malibuban vonult be egy rehabilitációs intézetbe idén februárban, hogy leküzdje az alkoholfüggőségét, bár erről úgy nyilatkozott, hogy egy életen át tartó harc. „Folyton emlékeztetnem kell magam arra, hogy ha problémám van, akkor segítséget kérni a bátorság, és nem a gyengeség jele" – magyarázta.

Ő a The Canyon at Peace Park nevű intézményben gyógyult, ennek nevezetessége a Meditation Dome, egy meditációs helyiség, amelyet maga a dalai láma szentelt meg. A kötelező detox után a hagyományos tizenkét lépcsős program mellett is dönthetnek ott az alkoholbetegek, de élményterápiára – például lovas terápiára – is van lehetőség, a kikapcsolódást pedig jógaterem és egy tengerparti szakasz szolgálja.

