Jackie Chan: Megcsaltam a feleségem, megütöttem a fiam

Angolul is megjelent Jackie Chan önéletrajzi könyve, amelyből sok minden kiderül az akciósztár magánéletéről is.

Kínában már 2015-ben kiadták, de angolul csak most jelent meg Jackie Chan önéletrajza, a Never Grow Up, amelyben az akciósztár többek között a félrelépéséről is nyíltan írt – más kérdés, hogy annak idején a média is felkapta az ügyet, így a megcsalásról már korábban tudott a nyilvánosság.

Chan súlyos hibának nevezte, hogy 1999-ben megcsalta a feleségét Elaine Ng Yi Lei szépségkirálynővel, akitől egyébként egy lánya is született. „Azonnal fel akartam hívni a feleségemet, de nem tudtam, mit mondjak neki. Nem tudtam volna megmagyarázni neki” – emlékezett.

Chan azt is bánja, hogy egyszer megütötte a fiát, aki az ütéstől konkrétan felemelkedett a földről, és a kanapéra esett. „Halálra rémítettem őt és az anyját, szörnyen sajnáltam, ami történt” – írta, hozzátéve, hogy ez volt az egyetlen alkalom, amikor kezet emelt a gyerekre.