Aurelio kifejezetten gyűlölte Berki Krisztiánt

Aurelio és párja estek ki legutóbb a TV2 műsorából, úgy látják, a második szériában színesebb egyéniségek, jobb karakterek gyűltek össze.

Aurelio és Dominika a FEM3-on meséltek a máltai kalandokról, többek közt szóba kerültek a játékostársak is. "Ez egy nagyon jó csapat, nagyon jó karakterekkel, én úgy gondolom, picit színesebbek tudtunk lenni, mint az elsők. Összekovácsolódott a brigád, én ennek nagyon örülök. (...) Berkit köztudott, hogy én kifejezetten gyűlöltem, de vele is tök jó viszonyba lettünk, Cooky nagyon jó barátom lett..." - mesélte, és azt is elmondta, hogy Laky Zsuzsi párját eleinte tudatosan kerülte.

Őket is összehozta a műsor, Aurelio megkérte párja kezét a forgatáson. "Ott, abban a pillanatban nem számítottam rá, nem tudtam, mire készül" - mondta Dominika, és azt is elárulta, hogy már jó ideje otthon volt a gyűrű, de nem vette észre.