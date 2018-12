Kállay-Saunders András: Eleget voltam már egyedül

Kállay-Saunders András 2019-ben is visszatér A Dal színpadára, ezúttal azonban nem szólóban, hanem The Middletonz nevű zenekarával áll majd a zsűri elé. Az énekes egy szerelmes számmal készül, úgy látja, ha megérzik az emberek, hogy ők mennyire szeretik ezt a dalt, akkor nekik is tetszeni fog a Roses – többek közt erről mesélt az Origónak.

A The Middletonz egy friss formáció, 2018-ban alakult, és a Roses (Rózsák) című dalával jutott a legjobb 30 közé A Dal 2019-ben. A zenekar tagjai Farshad 'Slashkovic' Alebatool, Fehér Holló Attila és Kállay-Saunders András, aki már rutinosnak számít a mezőnyben, negyedszer lép A Dal zsűrije elé.

Running című dalával 2014-ben meg is nyerte az Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti előválogatóját, és 5. helyezést ért el vele Koppenhágában, ami a második legjobb helyezésnek számít az eddigi magyar mezőnyben, 2016-ban a Who we are című számmal A Dal döntőjébe jutott. Tavaly a 17 című dalával szintén döntős lett, és ezúttal is hasonló sikerekben bízik.

„Az új zenekart nehéz lenne besorolni bármelyik ismert zenei irányba, úgy is mondhatnám, hogy mi csak zenélünk, ahogy érezzük. Millió stílus keveredik a dalunkban, nehéz bekategorizálni. Számomra is újdonság, hogy többen lépünk színpadra, de úgy éreztem, eleget voltam már egyedül. Úgy gondolom, jó döntés, hogy most zenekari tagként szerepelek majd a műsorban, egy másik oldalamat is meg tudom mutatni a közönségnek” – mesélte az Origónak.

„Új világ, amit mi létrehoztunk, és nagyon megszerettem, de természetesen énekesi karrieremet folytatom tovább szólóban is” – tette hozzá.

Bízik a következő sikerben

Daluk a Roses címet kapta, hárman szerezték, és Slashkoviccsal közösen írták hozzá a dalszöveget. „Ezúttal egy szép, szerelmes dallal készültünk, ha a refrént lefordítom, nagyjából így szól: Van egy kertem, tele rózsákkal, de nincs senki, akit szerethetnék.”

Slashkovic lesz a társa a színpadon. A holland rapper három éve él Magyarországon, egy éve ismerkedtek meg, és egyből nagyon jó kapcsolatba kerültek egymással.

„Hamar összebarátkoztunk, és a közös munka is jól megy, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy sikerült bekerülnünk A Dal 2019 mezőnyébe. Bízom abban, hogy ha az előadásunk alatt megérzik az emberek, hogy mennyire fontos nekünk ez a dal, akkor nekik is nagyon fog tetszeni. Nem tudok esélyeket latolgatni, a többiek dalaiból még csak kis részleteket hallhattunk, de bízom abban, hogy szép eredménnyel zárjuk a versenyt, és sokakhoz eljut a Roses” – mondta.