A TV2 Csoportnál a jog, jönnek a Reszkessetek betörők!-filmek.

2018 karácsonyán is jön Kevin, nincsenek év végi ünnepek a Reszkessetek betörők! nélkül. Tavaly már a TV2 adta a magára maradt gyermek és a szerencsétlen, oktondi betörők kalandjait, most az összes részét képernyőre küldi a tévétársaság december 24-én, 25-én és 26-án. Alább a promó, amelyben feltűnik Stohl András, Majka és Till Attila mellett Ördög Nóra is.