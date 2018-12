Van, aki kifizet 27 milliárd forintot a Jóbarátokért

Szépen felment a sorozat ára.

A Netflix világszerte nagypályás szereplője a médiapiacnak, így talán nem is annyira meglepő, hogy 2019-re 100 millió dollárt fizet majd a Jóbarátokért a WarnerMediának, amely a jogokat birtokolja. A New York Times szerint 2018-ra még csak 30 millió volt a sorozat ismétlésének ára (tíz évadról van szó), de újabb kérők jelentek meg, így a Netflix kifizeti a bő 27 milliárd forintnak megfelelő összeget is Ross, Monica és Rachel baráti kalandjaiért.

A cég százmilliókat fektet saját sorozatokba is: kénytelen eredeti, máshol (legálisan) nem nézhető tartalmat is előállítani nagy mennyiségben, de a jelek szerint a nagy favoritokat is állandóan repertoáron kell tartani, ha nem akarja elveszíteni előfizetőinek egy részét. Jelenleg 57 millió előfizetője van az USA-ban, és további 130 millió más országokban.

De új részek nem lesznek már soha?

Mivel minden idők egyik legnépszerűbb szituációs komédiája volt, rendszeresen előkerül a kérdés, kaphat-e folytatást a Jóbarátok. A who.com szerint Aniston mindig is nyitott volt erre, és nem mondana nemet, ha lehetőséget kapna, hogy a régi csapattal forgasson.

Más kérdés, hogy az utolsó évadban már fejeként és részenként 1-1 millió dollárt kaptak a színészek, így túl drága lett a produkció: és sokkal kevesebbért nyilván most sem vállalnák.

Courteney Cox is benne lenne: egy New York-i filmes rendezvényen bevallotta, bármit megtenne azért, hogy újra egy légtérben tartózkodjon Jóbarátok-beli kollégáival, és újra együtt játsszon velük.

A színésznő ugyanakkor azt is elmondta, nem hiszi, hogy a közeljövőben feltámad a klasszikus vígjátéksorozat, nem is tudja, miként térhetne vissza, hisz a harmincas éveikben járó emberekről és az ő problémáikról szólt, arról, hogy miként találják meg a helyüket a világban.