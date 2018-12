Nem mindennapi összecsapás látható a Trónok harca új teaserében

Kijött egy hivatalos videó az HBO-tól, az eleje olyan, mintha a múlt heti magyarországi időjárást szimbolizálná, a bágyadt, langyos őszt hirtelen felváltó hajnali fagyokkal, reggeli mínuszokkal. Aztán jön a tűzvész is (itt szerencsére nincs hazai párhuzam), de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a regényciklus címe „A tűz és a jég dala” (a Trónok harca csak az első kötet címe, de ez lett végül a komplett sorozaté is). 2018-ban nem jöttek új részek, az utolsó, 8. évad jövőre érkezik, úgyhogy egy túl sok mindent nem mutató teasernek is örülni kell. Aki a kicsit nem becsüli...