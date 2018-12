Soha nem volt szégyenlős az énekesnő.

Az egykori Hannah Montana, akinek arcképe sok százezer alsós kislány rózsaszín tolltartóján és lila iskolatáskáján ott virított, már felnőtt egy jó ideje, és tisztában van vele, hogy egy új dal (Nothing Breaks Like a Heart) promóciójához nem elég, ha állig begombolva, komolyan beszél róla egy késő esti talkshow-ban. Hogy írjanak róla, gondolta, levetkőzik, készít egy pikáns képet – és persze le is csapott rá sok száz hírportál. Mi sem hagyhattuk ki.