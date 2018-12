Kincseket rejtenek a régi pincék, poros padlások

Padlásról, pincéből nem egy kincs került már elő, de az is elképzelhető, hogy a családi vitrinben sem a nagymama nippjei a legértékesebb dolgok, megbújhat ott más is, ami egy laikusnak aligha szúr szemet. Az Amerikai kincskeresők című realitysorozat főhősei pont ezekre a tárgyakra vadásznak utazás közben, és nemegyszer egészen vagány, egyedi cuccokra bukkannak – ezekből mutatunk be párat.

2010 óta már tizenkilenc évadot, közel 270 epizódot láthattunk a History kedvelt realitysorozatából, az Amerikai kincskeresők-ből, amely pontosan arról szól, amit a címe is sugall: Mike Wolfe és Frank Fritz kincseket keres benne Amerika-szerte, szemétdombokról, pincékből és padlásokból túrnak ki értékesebbnél értékesebb, vagy legalábbis egyedi tárgyakat.

De mik voltak eddig a legérdekesebb fogásaik? Lássunk párat!

Ritka kocsi

Mind Wolfe, mind Fritz megszállottja a menő járgányoknak, így eléggé megörültek, amikor a tizennegyedik évadban egy régi csűrben egy igazi ritkaságra, egy 1935-ös Auburn Phantom 653-asra bukkantak. 26 ezer 500 dollárért sikerült megvenniük az autót, amelynek az elszállítására ezret, a felújítására pedig további 10 ezret költöttek – de még így is jól jártak, a kocsi szebb lett, mint új korában, így már 45 ezer dollárt, több mint 12 millió forintot ért.

Bőrből készült rendszám

Az Egyesült Államokban az autók elterjedésével kötelezővé tették ugyan a rendszámot, azt azonban nem szabályozták, hogy azt miként kell feltüntetni a kocsin. Volt, aki egyszerűen felfestette, más bőrből erősítette a járgányára – a kincskeresők pedig meg is vettek egy ilyen bőr rendszámtáblát, amelyről később kiderült, hogy egyedi példány, Oldsmobile-ra az az egy készült. Wolfe ezer dollárt fizetett érte, de valószínűleg többet ér.

Cirkuszi plakátok

A harmadik szezonban a kincskereső páros a pennsylvaniai Eastonban látogatott meg egy bezárt vidámparkot, az 1902-ben megnyitott Bushkill Parkot. A látványosságokat hirdető, kézzel festett transzparensek közül megvettek párat 700 dollárért, azok azonban – a koruk miatt – öt-hatezer dollárt is megértek. Amikor a srácok erre rádöbbentek, vissza is mentek, és felvásároltak szinte mindent a parkban.

Eredeti Yoda-bábuk

Wolfe és Fritz nem zárkóznak el az elsőre semmitmondó ajánlatoktól sem, a tizenhatodik évadban kíváncsian válaszoltak egy olyan nő hívására is, aki egy „érdekes", filmes relikviákból álló gyűjteményt ajánlott a figyelmükbe. Valószínűleg nem gondolták, hogy itt eredeti Yoda-figurákba is botlanak majd, vagyis pár olyan bábot sikerült megszerezniük, amelyet a Csillagok háborújá-ban használtak. Végül 6250 dollárt fizettek pár Yodáért, de a Star Wars-rajongók bizonyára többet is adnának értük.

