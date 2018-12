Megvan a Ninja Warrior 2018-as győztese

De vajon sikerült-e végigvinni azt a pályát, amit a világon csak hatan tudtak? December 10-én este kiderült, a TV2-n, az erőalapú vetélkedő második évadjának végén.

A Ninja Warrior 2018-as döntőjének első etapjában sok felkészült, koncentrált, remek fizikumú versenyző hullott el, csak a legkeményebbek, legügyesebbek jutottak el a végéig, a második részhez. Az két szakaszból, nyolc akadályból állt, Buzás Gábort mutatták először. Erő, koncentráció kellett hozzá elsősorban, erről beszélt, de még ennél is több kell, hogy a játékban nindzsát avassanak, hiszen a TV2 közlése szerint a világon csak hat ember ment végig, Európában pedig konkrétan senki. Az első szakaszt időre teljesítette, majd a láncon lógó lapokon is átjutott, de a mászófalon elvérzett, belehullott a medencébe.

Béres Norbi jött, jó idővel haladt egy darabig, de ő is medencében végezte, egy korábbi szakaszban - mondjuk így is állva ünnepelte mindenki. Schandl Gábor következett, ő kicsivel tovább jutott, de kifutott az időből, ő is vizes lett. „Muszáj volt pihenni közben... nem csalódtam, jól éreztem magam" – lihegte utána.

Új győztest avattak

Gyömrei Máté különös figyelmet kapott, hiszen ő volt a 2017-es győztes. Nagy önbizalommal, tempósan haladt, de végül ő sem tudott túljutni az elátkozott szakaszon, a hullámon. Strommer Soma azonban igen, ő az, akit a magyar falmászás reménységeként aposztrofált egy újság. Dinamikusan, látszólag könnyedén vette az akadályokat sorra, majd egy ponton túljutott az addig legjobbon is, és ekkor már tudta, hogy nyert.

A kérdés csak az volt, hogy 5 milliót visz haza nyertesként, vagy végig is viszi a pályát, és akkor 20 millió forint jár neki. Végül ragyogóan teljesített, de kicsivel a vége előtt vízbe esett, egy rossz mozdulat következtében. Ezzel együtt remekelt, ő lett az idei győztes: nem lett tehát magyar nindzsa, de kicsit mindenki nyert, aki nekivágott.

