Kapott egy kissé giccses plakátot a Roswell: New Mexico című sorozat, amely a CW-re jön jövő januárban. Természetesen lesz benne misztikus, ufós vonal, de láthatóan szerelem is, nyilván a felek egyike űrlény, vagy épp egy olyan ember, akibe egy testrabló költözött. Az eredeti Roswell sorozat 1999 és 2002 között futott, 24 díjra jelölték, egyet meg is kapott. Három évad, 61 rész készült belőle. Alább az új poszter.