Audrey Hepburn kalandos élete kerül a képernyőre.

Hollywoodi legendáról készül sorozat hamarosan, az az olasz cég ügyködik rajta, amelyhez az HBO-n látott Az ifjú pápa is köthető. A stúdió együtt dolgozik a színésznő fiával és egy újságíróval, aki az Audrey At Home, Memories of My Mother's Kitchen bestseller szerzője.

Benne lesz a Hollandiában töltött gyerekkor, megjelenik a II. világháború, és persze a nagy hollywoodi sikerek sem maradnak ki.