Magyar sztárok, akik a rajongóik segítségére szorultak

Tóth Vera a napokan kétségbeesve kért segítséget rajongói oldalain, több ezer követőjét vonta be kutyája, Carlos keresésébe. Nem először vette igénybe nagy követőtáborát, korábban macskája eltűnése miatt is ugyanígy kért segítséget - akkor is sikerrel járt. Nem ő az egyetlen, aki a rajongókhoz fordul a bajban, többek közt Hódi Pamela, Pál Éva, a Netoton egykori énekesnője, és Liptai Claudia kért már segítséget a rajongóktól.