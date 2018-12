Nem beszél egymással évek óta a kedvelt sorozat két főszereplője

Ellen Pompeo és Patrick Dempsey a Grace klinikában szerelmesek voltak – nos, a valóságban nem is hívták fel egymást három-négy éve.

A 49 éves Ellen Pompeo elfecsegte, hogy egyszer sem beszélt Patrick Dempsey-vel, amióta a férfi kilépett a Grace klinikából, noha az eset 2015-ben történt. Dr. Meredith Grey megformálójának nincsenek rossz érzései a férfi iránt. „Ő egy csodálatos színész, és a lehető legjobb tévés alakítást nyújtottuk együtt” – emlékezett.

Mégis furcsa, hogy sok éven át együtt lógtak, együtt voltak a szettben, szerelemespárt alakítottak, láthatóan jól kijöttek munka után is, de fel sem emelik a telefont három évig. Pompeo szerint ennek a fő oka, hogy az új élet azt is jelenti, hogy a régit be kell zárni.

Azért harag nincs

A színésznő szerint rengeteg időt vesz el egy embertől egy heti sorozat forgatása, szerves részévé válik, és amikor valaki otthagyja a szériát, mint tette Dempsey, akkor szüksége van arra, hogy megtalálja a sorozaton kívüli önmagát. „Úgyhogy mi azóta nem beszéltünk, de ettől még van egy helye Patricknek a szívemben” – váltott emocionálisra Pompeo.