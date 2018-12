Tóth Gabi kiborult

Tóth Gabi közösségi oldalán fakadt ki, amiért egy videoklipben ő és a dalai is a tudta nélkül szerepelnek.

"Ez most valami vicc? Egy barátom küldte ezt a videót ettől a formációtól, akikről még soha életemben nem hallottam. Ismeri egyáltalán valaki ezt a Ramen Brotherst?!?!?!?!? Konkrétan nem elég, hogy ellopták pár régebbi hangsávomat, még a videóklipbe is beletettek pofátlanul!! Már rájuk is írtam, de nyilván semmi válasz nem érkezett...Kérdezem én, hogy a fenébe történhet meg egy ilyen 2018-ban?? Kicsit kiakadtam" - írta idegesen az oldalán, és a klipet is megosztotta a rajongóival.