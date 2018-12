Cuki magyar sztárbabák, akik 2018-ban születtek

2018-ban is sok magyar sztár vált szülővé, szinte minden hónapban érkezett egy sztárbaba: legutóbb Kasza Tibiék és Tápai Szabináék jelentették be kislányaik érkezését. Idén lett apa Pál Dénes és Tabáni István is, és első gyerekét hozta világra többek közt Nyári Dia, Voksán Virág és Kulcsár Edina. Nézze meg a cuki babákat, a képekre kattintva galéria is nyílik!

Kasza Tibi idén lett apa, kislánya, Lora Bella decemberben született. „Megszületett a kislányunk, Lora Bella, a baba és a mama is jól vannak. Kimondhatatlanul boldogok vagyunk, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek azt a rengeteg szeretetet, ami az elmúlt 9 hónapban áradt felénk” - mondta a kicsi érkezése után.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislánya is nemrég érkezett, Millát már nagyon várta a család. „Hello mindenki! Megérkezett Kucsera Milla a mi kis családunkba! Én is és a kis Hercegnő is jól vagyunk! Már a csodás kis otthonunkban! Egyszerűen boldog vagyok, hogy 2 gyermekes anyuka lehetek! Minden álmom valóra vált, amit valaha is kívántam!” – írta az oldalán.

Voksán Virág októberben hozta világra Bencét, akit azóta többször megmutatott a követőinek. 39 évesen szülte a harmadik gyermekét Görög Zita, a kicsi ősszel érkezett: Laczkó Timon 3600 grammal és 54 centivel jött a világra.

Kulcsár Edina hónapokon át részletesen beszámolt a követőinek első terhessége minden mozzanatáról, növekvő hasát is naponta mutogatta, azt viszont már az elején leszögezte, hogy a szülés pontos időpontját titokban fogják tartani. Így is lett, csak utólag árulták el párjával, hogy megszületett a kisfiú. Medox 3960 grammal és 57 centisen született, a szépségkirálynő pedig 3 napot töltött utána a kórházban.

Kollányi Zsuzsi augusztus végén szült, igaz, azt csak hónapokkal később árulta el, hogy ikreknek adott életet. "Először Bálint érkezett 1900 grammal, majd két perc múlva követte Bence. Ő –sajnos – már pici súllyal 1140 grammal jött a világra. Ráadásul köldöksérve volt, úgyhogy szinte csak megfoghattam a kis lábát, aztán már vették is el tőlem. Azonnal átszállították egy másik kórházba, ahol műtét várt rá. Nem csak Bencét vették el azonban, Bálint is rögtön inkubátorba került" - idézte fel utólag.

„A mi csodálatos második kisfiúnk, Ádin, megérkezett eme világra! Isten hozott téged édes kisfiam! Büszkén jelentem: 4 tagú család lettünk! Waaa!” – írta oldalán Csobot Adél augusztusban, a hírt párja, Istenes Bence is közölte a követőivel.

Lapozzon, nézze meg a többi magyar sztárbabát is! Ha a képekre kattint, megnézheti a sztárbabákat!