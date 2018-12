Laky Zsuzsi férje elmondta lesújtó véleményét Berki Krisztiánról

A legbátrabb páros döntőjében Berki Krisztián és Dietz Guszti csaptak össze, akik a műsor eleje óta kóstolgatták egymást. Laky Zsuzsi férje győzött, utólag pedig őszintén elmondta, mit gondol Berkiről.

Dietz Guszti a döntő előtt nagyon izgult, hogy Berkivel versenyezhet, de hangsúlyozta, közel sem azért, hogy bosszút állhasson rajta.

"Az együtt töltött hetek alatt nagyon is megláttam Berki Krisztián mögött az embert. Ő legbelül egy sérült, nagy orrú kisfiú, akit csúfoltak, és aki még mindig ott lakik benne. Teljesen tudatosan építette fel ezt a morózus formát, aki lett. Ha nincs körülötte kamera, lehet vele beszélgetni, gondolkodó, de nem túl érzelmes ember. A nyereményünk egy részét egyébként felajánlottam neki egy önismereti tréningre, de még nem jelentkezett, hogy elfogadja-e" - mondta a Borsnak Dietz Guszti, aki azt is elmondta: mindezek ellenére miért voltak vele szemben ellenérzései.