Monique Covet elaludt egy gruppen pornó forgatása közben

Nosztalgiázott egyet Kovi, az egyik legismertebb hazai pornóproducer, és egykori munkatársa, a felnőttfilmekkel ismertté lett Monique Covet.

„16 éves korom óta állok a kamera előtt, akkor még csak normális modellként, de 18 éves korom óta forgatok. A szex az életem része, mint minden normális embernek. A szex ugyanúgy az ember életének része, mint az evés. Amíg a szervezet egészséges, hormonokat termel" – elmélkedett a hirtelen előkerült pornószínésznő.

A kezdetekről így emlékezett: „16 évesen már egy domb tetején, a sötétben, éjszaka már szexeltem. Nem tudom, hogy élveztem-e, olyan furcsa volt... azt a lyukat addig másra használtam."

Franciaországban, Párizsban fedezte őt fel Pierre Woodman, Ausztráliába vitte egy filmre, majd a híres Rocco Siffredivel is forgatott. „Nagyon kemény film volt minden tekintetben, a mai napig is csak részletek vannak fenn belőle a neten" – mondta róla. Később exkluzív modellszerződést kapott Németországban, sok díjat bezsebelt, életműdíjból is van neki három, a legjobb európai pornósztárrá is megválasztották.

Az angol, német, olasz és magyar nyelveken beszélő Monique Covet szerint az nem feltétlenül jó, hogy mindenki bármit megnézhet: „Régen a filmek kontrolláltak voltak, a neten minden könnyen eljut az emberekhez."

Nosztalgiáztak is egy sort, egyszer elaludt egy Kovi-féle forgatáson, de nem ám a pihenőszobában, hanem akció közben. „Négy napja forgattunk éjjel-nappal, végigvinni testileg-lelkileg nem volt egyszerű" - magyarázkodott. Egyszer csoportos szexet forgattak, gruppent, nem rajta volt a kamera, de a hátán feküdt épp, akkor kihasználta az alkalmat egy rövid szunyókálásra. Kovi szerint itthon nem került forgalmazásba a jeles alkotás, egy külföldi cég számára forgatták. A beszélgetésből még kiderül, hogy hűtőcsarnokban, felakasztott sertések között is kellett szexelnie a magyar fiúknak, lányoknak: decemberben az udvarra jártak melegedni. A videóért lapozzon!