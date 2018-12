Ezek voltak a legjobb új sorozatok 2018-ban

Kovács úr 200 évig halott volt, de aztán felébredt, egy bérgyilkos színésznek állt, két ember egymás fejében utazott, egy szerencsétlen férfi pedig azt próbálta meg feldolgozni, hogy gyerekként rendszeresen megerőszakolta a saját apja. 2018 erős év volt a tévésorozatok frontján, de azért megpróbáltuk összegyűjteni a legemlékezetesebb, legizgalmasabb produkciókat, amelyek ebben az évben indultak.

The Alienist

A széria Caleb Carr magyarul is olvasható regénye, A halál angyala alapján készült, egy magyar származású kriminálpszichológusról, bizonyos Laszlo Kreizlerről és segítőiről szól, akik New York első sorozatgyilkosának a nyomába erednek. A magyar vonatkozás nem merül ki a főhős nevében, hisz az egész sorozatot Budapesten forgatták, Rákospalotán építették fel a monumentális, az 1890-es évek New Yorkját megidéző díszletet – amiről itt talál egy galériát.

Altered Carbon

A széria alapjául Richard Morgan 2002-es, itthon Valós halál címet kapott regénye szolgál. A történet a 25. században játszódik, ahol az emberek tudatát digitalizálják, és egy, a tarkóban található tokban tárolják: ha a test meghal, de a tok épségben marad, a halál után át lehet ültetni egy másik „burokba”, azaz emberbe. Egy dúsgazdag mágnás megbízásából a fura nevű Takeshi Kovacs is így ébred fel egy nap, miután 200 évig halott volt – hogy ebből mi sül ki, arról itt olvashat bővebben.

Killing Eve

A Fleabag-ben látott Phoebe Waller-Bridge alkotta meg az idei év egyik nagy durranását, a Killing Eve-et, csak épp itt nem magára osztotta a főszerepet. A Grace klinika egykori Cristinája, Sandra Oh és A fehér hercegnő-ben is látott Jodie Comer macska-egér párharcát láthatjuk, előbbi egy brit titkosügynököt, utóbbi egy orosz bérgyilkost alakít – egyiküket sem kell azonban a kelleténél komolyabban venni, hisz az MI5-nál is előfordulhat, hogy valaki halál másnaposan megy be dolgozni, a bérgyilkosnő pedig miért ne hentereghetne két francia sráccal egy párizsi megbízatás során?

Mayans MC

A rajongóknak azért is kellett sokat várniuk kell a Sons of Anarchy testvérsorozatára, a Mayans MC-re, mert készítők tavaly elégedetlenek voltak a pilottal, így újra felvették később, pár másik szereplővel. A széria atyja, Kurt Sutter akkor azt mondta, hogy nincs ok különösebb aggodalomra, hiszen már a Sons of Anarchy-nál is hasonló volt a folyamat, ott is finomítgattak a történeten, és voltak személycserék is a stábban. Az eredmény? Kemény, tökös, macsó sorozat, de a nagy előd árnyákában maradt egyelőre.

