Pápai Joci: Nem tudtam mit kezdeni a könnyeimmel

Pápai Joci A Dal 2017 győzteseként az Eurovíziós Dalfesztiválon nyolcadik helyezést ért el, jövőre pedig újra ott lesz a mezőnyben: Az én apám című dala bekerült a legjobb 30 közé. Úgy érezte, olyan hatással van a dal azokra, akiknek megmutatta, hogy ezt minél több emberhez el kell juttatnia - többek közt erről mesélt az Origónak.

Hogyhogy újra jelentkeztél A Dalba?

Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy újra A Dal színpadjára álljak-e a győzelem után, de miután megláttam, hogy milyen mély hatással van az emberekre Az én apám című dal, már nem volt igazából kérdés. Sok ismerősnek, barátnak megmutattam, teszteltem, és olyan érzelmeket váltott ki már az első hallgatás után, olyan emlékeket hozott elő másokból, amit belőlem is. Korábban soha nem fordult elő velem ilyen, de mikor énekeltem fel, kellett egy másfél órás szünetet tartani, mert nem tudtam mit kezdeni a könnyeimmel. Úgy érzem, Caramel nagyon eltalálta a szöveget, sokakat meg fognak hatni a sorai.

A címe sokat sejtet, de elmondanád részletesebben, hogy miről szól a dal?

Még most is nehéz beszélnem róla, elakad a hangom. A dal elsődleges feladata az, hogy eljusson az emberek szívébe, és gyógyító szerként hasson. Nemcsak azoknak szól, akiknek nagyon jó kapcsolata van vagy volt az édesapjukkal, hanem azoknak is, akiknek nem sikerült jó kapcsolatot ápolniuk. Szól azoknak, akik olyan szerencsések, hogy még él az édesapjuk, és azoknak is, akiknek már nem. Ennek a dalnak gyógyítania kell. Kell a gyógyszer az embereknek, hogy az érzéseiket, veszteségeiket, múltjukat fel tudják dolgozni. Eddig szinte mindenki könnyezett, aki meghallgatta.

Milyen volt a közös munka Caramellel?

Mikor elkészült a közös dal, azt mondta, hogy szerinte még soha nem volt ilyen jó dalunk: neki sem, és nekem sem. Olyan művészről beszélünk, aki a mostani generáció legtehetségesebb és legértékesebb egyike, nem semmi, hogy így véleményezte. Jó találkozás volt, minden tekintetben.

Most egy versenybe viszed ezt a dalt. Milyen eredményre számítasz?

Mikor tavaly megnyertem az Origo című dallal a válogatót, akkor sem versenyként fogtam fel, hanem azt gondoltam, hogy mindenki hozza a saját portékáját, bemutatja, eljuttatja a közönségéhez. Nem akarok legyőzni senkit, csak méltó helyére szeretném juttatni a dalomat, oda, ahová való. Ha megint úgy hozza a sors, hogy én képviselhetem a hazámat, akkor azt újra nagy tisztességgel, és nagyon büszkén teszem meg.

Hogy érzed, van előnyöd a szerzett rutin miatt?

Úgy érzem, hogy nem. Még nem történt olyan soha Magyarországon, hogy kétszer kijutott volna ugyanaz az énekes az Eurovíziós Dalfesztiválra. Tényleg próbálom egyelőre ezt a részt jegelni, nem gondolni rá, és inkább a dalom mélységére, erejére koncentrálok, hogy jól működjön a színpadon.

A dalválasztó show új évada január 19-én kezdődik a Duna TV képernyőjén.