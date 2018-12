Döntött Csobot Adél és Istenes Bence

Istenes Bence és Csobot Adél közösen döntöttek úgy, hogy külföldön töltik a szentestét, 2018-ban már nem is térnek vissza Magyarországra.

"Idén Németországban karácsonyozunk, hiszen itt élünk kint, ez az otthonunk. Majd csak jövő év elején megyünk Magyarországra, de még nem tudjuk, hogy pontosan mikor" - mesélte a Blikknek Istenes Bence, kiemelve, hogy ez a döntés is közös volt.

Csobot Adél és párja ugyanis szinte mindig mindenben egyetért, így két fiuk, Ádin és Nátán nevelésében is. "Valahogy úgy képzelem, hogy minden családban van egy szigorúbb és egy engedékenyebb fél. Nos, nálunk ez helyzetenként változó: bizonyos szitukban én, másokban pedig Bencus szigorúbb" - írta a blogján énekesnő, ahol azt is elmesélte, próbál odafigyelni arra, hogy gyerekei ne egyenek túl sok édességet, Bence titokban gyakran ad a kicsiknek egy kis nassolnivalót. Azt is elárulták, min szoktak összeveszni, itt megnézheti.