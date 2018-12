A zsűri nem őt akarta, de megvan a Sztárban sztár új győztese

Tíz héten át hömpölygött a Sztárban sztár hatodik évadja, amely hozott sok vicces, megható, szórakoztató pillanatot, igazi kisiklás nem is volt - egészen eddig az estéig, amikor a kiesett férfiversenyzők valami vállalhatatlan zagyvasággal érkeztek, láthatóan felkészületlenül. De az este során az összes többi előadás nívós, élvezetes volt, a nyertes személyét pedig a cikk vége felé el is áruljuk. Addig nézze meg, mit hagyott ki, ha nem nézte volna a tévében!

Bő két hónappal ezelőtt Völgyesi Gabi, Szőcs Renáta, Odett, Sári Évi, Hien, Tolvai Renáta, Freddie, Kállay-Saunders András, Torres Dániel, Gesztesi Károly, Burai Krisztián és Pintér Tibor kezdték a Sztárban sztár hatodik évadját. Ennek a menetnek nagy felfedezettje lett Sári Évi, aki egykor a VIVA-n vezetett műsort, tán volt pár kisebb slágere is, de sokan csak néztek 2018-ban: mégis, ki ez a nő, honnan került elő? A döntő hetére egyértelmű volt, hogy ő már nagyon sokat nyert a műsorral, még akkor is, ha nem ő nyeri majd este tízkor az évadot.

A fináléba bejutottak közül – a korábbi heteket tekintve - az ő teljesítménye volt a legmeglepőbb, pozitív értelemben, sok remek percet varázsolt a stúdióba, megérdemelten került be a négybe. Nála valamivel ismertebb volt a döntőben a korábban Megasztárt nyert Tolvai Reni, A nagy Duettben sok fordulót teljesítő Unique-tag, Völgyesi Gabi.

Az előzetes favorit

A négyesbe egy férfiénekes jutott be, és ő volt a legesélyesebb: egyfelől nyert Rising Start, majd megnyerte A Dalt, azaz rokonszenves a nézőknek (ne gondoljunk, hogy A Dalban a nézők csak a szerzeményre szavaznak, sokat számít a szimpátia, a kiállás, a sárm), másfelől bízhatott abban, hogy a nőkre leadott voksok három felé mennek.

Freddie abban is reménykedhetett, hogy eurovíziós helytállására is sokan emlékeznek, és az is bizakodásra adhatott okot neki, hogy főleg nők szavaznak a tévéműsorokban, és általában férfiakra. Nem véletlen, hogy az első öt Sztárban sztárt férfi nyerte, hiába voltak ragyogó női előadók is a mezőnyben.

De lássuk, mi történt a finálé estéjén, lapozzon!